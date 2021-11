Cinéma & Séries TV – Ingmar Bergman, un génie doublement remis en lumière

Décédé en 2007, Bergman n’avait plus fait de film depuis «Sarabande», en 2003. Pourtant, près de vingt ans plus tard, il reste une source d’inspiration - comme en témoignent «Bergman Island» ou le remake de «Scènes de la vie conjugale». Pourquoi?

Frédéric Maire: Mais c’est le propre de tous les grands cinéastes! Cela m’amuse que l’on se pose la question à propos des réalisateurs – alors qu’on ne se demande jamais pourquoi Dante, Flaubert, Zola ou Victor Hugo nous parlent toujours autant… À partir du moment où il arrive à l’essence de son art, tout grand cinéaste crée des œuvres qui, même si elles sont réalisées dans un contexte spécifique, vont résister au temps. Les thématiques universelles qu’elles abordent, leur style de mise en scène, le travail du son et d’éclairage peuvent être assimilés à la qualité d’écriture pour un roman ou d’exécution pour une peinture. Ainsi, l’essentiel des films de Bergman est totalement intemporel: ils développent des problématiques que nous reconnaissons et qui nous touchent aujourd’hui – comme elles nous touchaient hier et nous toucheront demain!