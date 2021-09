C’est vous qui le dites 1er septembre - Initiative 99%, éoliennes, piratage informatique

Initiative 99%

Protégeons notre économie et nos emplois

Avec cette initiative, on nous raconte la légende de Robin des Bois et son clivage simpliste du pillard-justicier qui vole aux nantis pour donner aux pauvres. En réalité, les nantis en Suisse contribuent déjà beaucoup et c’est la plupart des contribuables qui en subiraient les conséquences.

Si, par exemple, les revenus locatifs sont taxés à hauteur de 150%, qui paiera la charge supplémentaire? Les propriétaires immobiliers uniquement? Pas seulement! Les locataires verraient le prix de leur logement augmenter par effet ricochet à moyen terme.