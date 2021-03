Initiative antiburqa

Imposer ses valeurs

Je trouve affligeant qu’en 2021 on puisse imaginer inscrire dans la Constitution fédérale des prescriptions sur la manière de s’habiller, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes. Alors que plusieurs études sociologiques récentes ont révélé que la majorité des femmes portant burqa ou niqab en Europe le font sans contrainte, souvent contre l’avis de leur entourage, on essaie de nous faire croire que l’acceptation de cette initiative serait une avancée du féminisme… argument particulièrement risible venant de l’UDC dont on connaît les positions résolument féministes! Cette initiative islamophobe démontre surtout, une fois de plus, le fait que certains sont absolument persuadés de détenir les seules vraies valeurs et qu’il est donc juste de les imposer aux autres, pour leur bien évidemment, même si c’est contre leur volonté.