Initiative «antiburqa»

Il s’agit d’un choix personnel

À propos de la lettre de lecteur intitulée «Elle ne protège pas les femmes» («24 heures» du 17 février 2021).

On lit et entend qu’il n’y aurait que trente, ou plutôt vingt femmes concernées. Bien.

Ma saine logique conclut ceci: s’il n’y a qu’une vingtaine de femmes, disons que cela représente 0,1% des musulmanes en Suisse. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ce n’est pas ce qu’il faut comprendre ici.

Donc, si une musulmane sur mille s’habille ainsi, cela prouve que ce n’est pas la religion ni l’islam tout court qui impose ces accessoires, mais que c’est juste un choix personnel! Aucun texte, même dans le Coran, n’exige ces fantaisies.Une va jusqu’à dire que si on les interdisait, elles n’oseront plus sortir! Ou voulait-elle dire qu’on ne les laissera plus sortir? Si ce n’est pas la religion qui impose ça, alors qui c’est? Restent deux possibilités: ou c’est leur mari qui l’exige ou elles ont été éduquées comme ça depuis toutes petites. Leurs mères ayant sans doute subi le même sort et elles éduqueront sans doute leurs filles de la même façon. Je doute vraiment qu’une femme choisisse elle-même librement de sortir en été par 30-35 degrés avec un tel attirail de camouflage, tout en noir en plus. Sans parler des baignades. Si c’est ça qu’on appelle défendre la liberté des femmes, alors je n’ai pas compris ce que liberté veut dire! Si on veut les défendre, donnons-leur le droit de se vêtir comme elles le souhaitent!