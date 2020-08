Libre-circulation – Initiative de limitation: le Conseil du Léman met en garde L’importance de la libre circulation dans l’espace lémanique ne survivrait pas à un «oui» dans les urnes à l’initiative de l’UDC dite de limitation le 27 septembre.

A l’approche de la votation du 27 septembre sur l’initiative dite de limitation, le Conseil du Léman souligne l’importance de la libre circulation pour le bassin lémanique (photo d’illustration). KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Le Conseil du Léman craint que l’acceptation de l’initiative de l’UDC dite de limitation ne fragilise «l’équilibre complexe de la région». Il souligne l’importance de la libre circulation dans ce bassin de population de plus de 3 millions d’habitants.

«En cas d’adoption de l’initiative, l’abolition des accords bilatéraux qui en découlerait, dans les faits, remettrait en cause les conditions-cadres des éléments constitutifs de la compétitivité de notre territoire», indique jeudi le Conseil du Léman dans un communiqué. Cette entité rassemble des représentants des cantons de Genève, Vaud et du Valais ainsi que des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Selon une étude lancée en 2018 par une commission du Conseil du Léman, le dynamisme et la cohésion du bassin lémanique reposent sur un ensemble de réseaux de mobilité économique liés principalement aux flux domicile-travail. Ces résultats démontrent l’importance de la libre circulation dans l’espace lémanique.

L’initiative «pour une immigration modérée» (initiative dite de limitation) sera soumise au peuple le 27 septembre. Mercredi, le Conseil d’Etat genevois a déjà évoqué les craintes que lui inspirait ce texte qui nuirait à la prospérité du canton.

ATS/NXP