C’est vous qui le dites 13 janvier – Initiative «Enfants sans tabac», éoliennes, faune aquatique, ski

Faune aquatique

L’écosystème des rivières

À propos de l’article intitulé «L’UNIL est satisfaite de la biodiversité de son campus» («24 heures» du 5 janvier 2021).

C’est avec regret que nous constatons que les considérations pour la nature et sa protection semblent s’arrêter à la surface de l’eau. Sachant que les 90 hectares du campus de l’Université de Lausanne (ainsi que celui de l’EPFL) sont traversés par des cours d’eau piscicoles, la Sorge et la Mèbre qui se rejoignent à la hauteur du bâtiment Géopolis pour former la Chamberonne, il est fort dommage de ne pas prendre en compte ce milieu piscicole dans la biodiversité du campus universitaire.