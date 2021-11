C’est vous qui le dites 12 novembre - Initiative pour le pouvoir d’achat, complotisme, énergie nucléaire

Initiative pour le pouvoir d’achat

Les déductions fiscales favorisent les plus aisés

En lisant dans la presse la présentation de la nouvelle initiative cantonale pour augmenter les déductions fiscales des primes d’assurance maladie (lancée par les Jeunes libéraux-radicaux), comment ne pas se rappeler de la votation de l’année dernière sur l’augmentation des déductions pour frais de garde.

La majorité du peuple suisse et des Vaudoises et Vaudois refusait alors ce projet. Au-delà du sujet (frais de garde ou assurance maladie), c’est dans la méthode que le bât blesse: les déductions fiscales ont toujours pour effet de favoriser plus celles et ceux qui gagnent le plus d’argent.