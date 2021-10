C’est vous qui le dites 22 octobre - Initiative pour les soins infirmiers, loi COVID, prédateur

Initiative pour les soins infirmiers

Besoin d’un soutien concret

Les campagnes de votations du 28 novembre sont lancées. Et voilà qu’à ma grande surprise, notre Conseil fédéral encourage la population à voter non. Pourtant, le personnel soignant a été remercié pour son travail remarquable et sans faille. Pense-t-on que des applaudissements de quelques semaines vont nous faire oublier la pénurie de personnel, le manque de moyens, les restrictions budgétaires et j’en passe? Trop souvent nous pouvons lire des personnes déçues de leur passage en milieu hospitalier. Nous sommes-nous demandés si cela aurait pu être évité si des mesures concrètes étaient mises sur pied? Il est temps de venir au secours du personnel soignant qui s’essouffle, s’épuise, s’astreint, pour une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Nous sommes là qu’importent les circonstances. Il est grand temps de nous soutenir et d’enfin reconnaître le travail que nous faisons. Nous ne jouons pas avec de l’argent ou du plastique, mais bel et bien avec des vies humaines. Les hôpitaux sont des services publics, pourquoi leur demander d’être rentables au même titre qu’une entreprise? Les gens souhaitent nous remercier? Très bien, mais pas juste avec des mots, également avec des actes et faits concrets. Si nous voulons encourager les futures générations à pratiquer ce beau métier, il faut leur promettre des jours meilleurs et de vraies conditions de travail. Je suis une infirmière urgentiste fatiguée, triste, déçue et prête à mener le combat pour sa profession. J’espère du fond du cœur que le oui l’emportera.