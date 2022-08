Espaces extérieurs

Darwin et le gazon «anglais»

Les surfaces herbeuses jaunissent, mais même sans beaucoup (trop) d’eau comme les décennies passées, et au milieu du cramé quelques touffes bien vertes repoussent en plein soleil, petites, un peu chétives. Et d’autres plantes dont le nom m’échappe, mais qui font joli, jeunes et vertes, couvrent une partie des parcelles, ou alors de touffues «mauvaises herbes», et cela sans aide. Un effet de la sélection naturelle? Les jardiniers, aussi ceux des greens des golfs pardi, feraient bien de s’en inspirer pour la sélection.