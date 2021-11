C’est vous qui le dites 8 novembre – Initiative sur les soins infirmiers, affaire Légeret

Lausanne

À propos du Grand-Pont…

À propos de l’article intitulé «Quand le Grand-Pont comptait six arches de plus» («24 heures» du 28 octobre 2021).

C’est avec intérêt que j’ai lu l’article nous racontant l’histoire du Grand-Pont «de notre ville», comme dit la chanson. En effet, le Grand-Pont a même eu l’honneur de faire l’objet d’une chanson. L’auteur en était le chanteur-compositeur lausannois Pierre Dudan, bien connu jusqu’à Paris dans les années quarante du siècle dernier.

C’est lui qui écrivit et chanta «Le café au lait au lit» et surtout «Clopin-­clopant», interprété entre autres par Juliette Gréco et qui eut un grand succès. Ce ne fut pas le cas de la chanson célébrant «notre» Grand-Pont, mais certains apprécieront peut-être de la réentendre ou de la découvrir sous le titre «La chanson du Grand-Pont».