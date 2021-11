C’est vous qui le dites 10 novembre – Initiative sur les soins infirmiers, nature, consommation

Initiative sur les soins infirmiers

Dans l’intérêt de tous

Nous avons la chance dans notre pays de pouvoir compter sur des soins de bonne qualité et sur un système de santé efficace. Mais pour combien de temps encore? La pénurie de personnel soignant s’aggrave jour après jour, et les perspectives pour l’avenir ne sont pas bonnes…

Les conditions de travail toujours plus difficiles, avec des effectifs insuffisants, des plannings changés à la dernière minute, un rythme de travail harassant et des moyens insuffisants poussent toujours plus d’infirmières et d’infirmiers à une réorientation professionnelle. Malgré la passion pour la profession, trop, c’est trop!