L’agriculture est au cœur de l’actualité politique à l’approche des initiatives du 13 juin. Sur ces sujets aussi sensibles qu’émotionnels, les citoyens pourraient être tentés de vouloir donner un signal en soutenant ces textes. Par méconnaissance des pratiques agricoles, un tel signal pourrait bien faire chavirer notre agriculture et notre approvisionnement indigène.

Depuis les années 1990, les efforts accomplis sont implacables avec les prestations écologiques et le développement de multiples labels en faveur de l’environnement et des animaux. L’agriculture doit encore progresser et s’adapter encore mieux à ses bases de production en respectant le sol, l’air et les eaux. Elle s’y engage. La réduction des risques liés aux pesticides et des pertes d’éléments nutritifs sont non seulement une volonté de la profession mais aussi, depuis peu, une décision contraignante des Chambres fédérales. Une législation qu’on peut qualifier de contre-projet solide face aux initiatives extrêmes qui ont, reconnaissons-le, influencé les débats.

«Quiconque possède un jardin sait que, pour en garantir la production, certains ravageurs ou maladies doivent être combattus.»

Les choses sont donc en marche. Et ce ne sont pas de futiles intentions mais des engagements concrets. Avec presque 1 hectare sur 5 consacré à la biodiversité, l’agriculture est allée bien au-delà du minimum de 7% requis. L’utilisation de pesticides de synthèse a reculé de 40% depuis 2008. L’agriculture en utilise encore à défaut d’autres solutions. Quiconque possède un jardin sait que, pour en garantir la production, certains ravageurs ou maladies doivent être combattus et que les pesticides sont aux plantes ce que sont les médicaments pour l’être humain.

L’initiative eaux propres fait croire que la situation s’améliorera. Or elle est extrême à tout point de vue, au point d’empêcher aux fermes d’acheter du fourrage! La production indigène serait affaiblie et le contenu de notre assiette deviendrait encore plus dépendant des importations du Brésil et d’ailleurs. Surtout, cette initiative n’empêcherait pas des pratiques encore plus productivistes et dépendantes aux pesticides pour les exploitations qui se détourneraient des paiements directs.

Diktat pas nécessaire

L’initiative contre les pesticides de synthèse fait croire que les importations de denrées alimentaires seront également soumises à cette interdiction. En prenant pour seul exemple les poules en batteries interdites en Suisse depuis 1992 alors qu’on importe les yeux fermés des œufs issus de poules en cage, on voit très bien que l’initiative ne pourra pas désavouer les engagements internationaux. De plus, la volonté de l’initiative peut déjà être appliquée en achetant bio, sans en imposer un diktat. Sachant que le bio ne représente pour l’heure que 11% des ventes du commerce de détail, une plus forte demande de la part des consommateurs conduira de facto à plus de production bio.

L’agriculture suisse est sur la bonne voie. Les familles paysannes méritent la confiance de la population par un double non le 13 juin prochain.

Michel Darbellay Afficher plus Membre de la direction de l’Union suisse des paysans

