Initiatives sur les pesticides

Compter avec les délais de transition

Les opposants aux deux initiatives agricoles dénoncent des textes «extrêmes» menaçant l’existence de l’agriculture suisse et l’approvisionnement du pays. Ils oublient de parler des délais de transition relativement longs: huit ans pour l’initiative «pour une eau potable propre» et dix ans pour l’initiative «pour une Suisse libre de pesticides de synthèse». Cela laissera le temps d’opérer une transition en douceur, en prenant les mesures d’accompagnement nécessaires, notamment un soutien aux paysans et paysannes, une réorientation de la recherche et de la formation agricole.