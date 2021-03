Initiatives sur les pesticides

Des questions à se poser

Et si les initiatives sont acceptées, qu’allons-nous manger et à quel prix? Il y a quelques années, nous avons accepté en votation de sauvegarder notre souveraineté alimentaire. On ne va pas tout remettre en question maintenant. La Suisse ne peut pas se permettre un tel autogoal et stigmatiser un pan de son économie.

Quel sera le bénéfice de l’opération? La pollution ne diminuera pas et les effets collatéraux seront énormes. En effet, les pesticides ne sont responsables de la pollution que pour 1%. Les additifs alimentaires artificiels pour 19%. Les médicaments pour 20%. Les produits chimiques industriels et ménagers pour 60%. Il est inutile de s’acharner sur ce «petit» 1% tant qu’on ne fait rien pour les 99% restant.