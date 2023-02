Monney et Murisier obtiennent leur ticket pour la descente

Les Italiens Innerhofer et Goggia ont été les plus rapides à l’entraînement avant les deux descentes du week-end aux Mondiaux de Courchevel/Méribel. Alexis Monney (3e) et le Justin Murisier (8e) ont décroché leur place pour la descente de dimanche.