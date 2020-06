Reportage au coeur d’une émission de radio – «Innocence» et «travail», les «maîtres-mots» de «Caravane FM» Aux Jardins familiaux de Bernex (GE), les animateurs Lionel Frésard et Jean-François Michelet viennent de tourner le 21e épisode, portés par une équipe de choc de la RTS. «Caravane en chœur», un spectacle inspiré du concept imaginé par le duo, est aussi prévu début novembre. Immersion. Adrien Kuenzy

Le duo Lionel Frésard et Jean-François Michelet, dans les jardins familiaux de Bernex (GE) dans le cadre de l’émission «Caravane FM». 13 juin 2020. Magali Girardin

Des centaines de parcelles dédiées aux plantes s’étalent à perte de vue, sur plus de huit hectares. Aux Jardins familiaux, à Bernex (GE), le vertige prend aux tripes. Ici, loin du stress et de la pollution, près de 300 personnes à la main verte se côtoient autour d’un même but: faire grandir les trésors de la terre, quelques heures par semaine, parfois bien plus.