Le 7 mars, les Vaudoises et les Vaudois éliront leurs représentant·e·s locaux·ales aux conseils communaux/généraux et dans les Municipalités. Qui dit période électorale, dit slogans. On les retrouve sur les affiches ou sur les réseaux sociaux et ils se déclinent en différentes propositions. On retrouve à gauche les termes «solidaire» ou «durable», qui se déclinent en propositions pour lutter contre les inégalités sociales et pour protéger l’environnement (la solidarité fait aussi référence aux personnes touchées par les conséquences de la crise sanitaire, qu’il ne faut pas oublier).

À droite de l’échiquier politique, dans les partis dits «du centre droit», on voit régulièrement apparaître, dans le slogan ou dans sa déclinaison, le terme «innovation». Il faudrait donc innover: innover dans les investissements, les technologies, dans l’écologie. Bref, l’innovation apparaît comme un remède miracle à tout, sans même qu’on sache de quoi il s’agit.

«L’innovation est surtout pensée en lien avec des processus de rentabilité.»

À la base, le terme est issu du monde entrepreneurial et économique. Utilisé pour parler d’innovation technologique ou pour parler de l’organisation de l’entreprise (gestion du personnel, du modèle d’affaires…), celui-ci a été transposé par les entrepreneurs dans le monde politique.

Mais à quoi peut bien faire référence l’innovation lorsqu’il s’agit de gérer une commune? Doit-on gérer une commune comme une entreprise privée? Si c’est cela que cela veut dire, «l’innovation» devient un véritable danger. L’habitant devient alors «un client», vivre dans sa commune devient «une expérience», le licenciement d’une partie du personnel communal devient «une réorganisation», et la baisse de prestations à la population devient «une priorisation des dossiers». ça vous fait peur? À moi oui.

L’innovation est surtout pensée en lien avec des processus de rentabilité, de rationalisation du travail, d’efficacité. Croire en ce terme, c’est admettre que la commune doit chercher dans ses actions la rentabilité financière comme objectif No 1 (comme une entreprise). Les mesures sociales fortes deviennent secondaires ou une simple variable. L’écologie ne devient intéressante que si elle rapporte.

Du vent

Penser «innovation», c’est aussi croire que les avancées technologiques nous permettront de répondre à tout un tas d’enjeux. Malheureusement, l’innovation technologique a souvent été déviée de cet objectif altruiste. En nous appuyant dessus, nous nous permettons toujours de consommer plus, de maximiser davantage les profits, et parfois de creuser des inégalités.

«L’innovation» est donc un terme creux, mais qui rend bien sur un affichage électoral. En bref, c’est du vent. Une commune doit être gérée avec l’intérêt des plus faibles en ligne de mire, la défense d’un service public universel, l’égalité des citoyen·ne·s et la qualité de vie comme objectifs.