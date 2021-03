Innovation

Valorisons ses effets et impacts

À propos de la Réflexion de M. Romain Pilloud intitulée «Innovation, ce mot creux mais dangereux» («24 heures» du 25 février 2021).

Étant de langue maternelle et paternelle différente du français, j’avoue que souvent, pour moi, les mots sont interchangeables. Le plus important est de bien les définir lorsqu’on les utilise… Revenons à l’innovation et l’argument que ce mot est creux et dangereux, particulièrement s’il est utilisé dans le cadre de la gestion de nos communes. J’avoue être surprise…

En effet, cela va dépendre de la manière dont ce mot est utilisé et des outils de pilotage des communes. Actuellement, il est vrai que le suivi dans les communes se fait essentiellement au niveau des coûts (commission des finances) et des activités, prestations et processus (commission de gestion ou audits). Si l’on s’intéressait aussi aux effets des prestations, c’est-à-dire aux changements de comportements des citoyens et des impacts sur leur santé, leur environnement, leur niveau de revenu, l’emploi, la cohésion sociale, etc., il est évident que la mise en œuvre d’une innovation au service du bien-être des concitoyens et de son environnement suivra…