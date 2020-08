Fait divers – Inondation monstre au centre d’Yverdon La Cité thermale a été victime d’une rupture d’une de ses importantes conduites d’eau mercredi matin. La rue Cordey est aux soins intensifs. Erwan Le Bec

La rue Cordey a été fermée au trafic et les secours sont à pied d’œuvre depuis ce matin. Des litres et des litres d’eau se sont répandus dans tout le quartier. Le bitume même est endommagé. Service des énergies

De l’eau partout. Ce mercredi matin, une fuite d’eau a mal tourné au centre d’Yverdon-les-Bains, au niveau du numéro 13 de la rue Cordey, qui relie la rue de la Plaine à l’avenue Haldimand.

Il s’agit d’une des conduites «majeures» de la ville, indique le Service des énergies: 25 centimètres de diamètres, de la pression à 10 bars. Pour une raison encore inconnue, la conduite datant des années 60 s’est vraisemblablement déboîtée peu avant 9 h 30. L’alimentation a été coupée une poignée de minute et l’eau potable détournée sur le reste du réseau. C’était toutefois trop tard. Des litres d’eau se sont répandues dans le sous-sol et dans le quartier: les jardins, les rues et ruelles proches…

«On dirait que la route a explosé», relève, sur les réseaux sociaux, une habitante.

La rue a été fermée par les pompiers et la police. Un point d’alimentation en eau potable a été mis en place en urgence pour les habitants de la rue, au numéro 26.

Sur place, c’est l’heure des premières estimations. Sous l’effet de la fuite, les dalles de béton de la rue et le bitume ont été soulevées de parfois plusieurs centimètres. Il y a des gravats partout.

Il semble qu’aucune autre canalisation n’ait été touchée. La rue risque toutefois d’être fermée au trafic au moins jusqu’à ce vendredi. Une refonte entière de toute la rue, prévue de longue date, n’est pas à exclure.