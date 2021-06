Canton de Neuchâtel – Cressier a été victime d’importantes inondations Les cours d’eaux dans la région de Cressier sont sortis de leurs lits mardi en fin de journée, provoquant des dégâts conséquents. La police et les forces d’intervention ont oeuvré toute la nuit pour stabiliser la situation.

Des torrents de boues et d’eau ont envahi les rues de Cressier et Frochaux. Police cantonale de Neuchâtel (@polneuch)

Les orages ont provoqué d’importantes inondations mardi en fin de journée à Cressier et Frochaux (NE). La police a reçu plus de 500 appels. Les dégâts sont très conséquents, mais personne n’a été blessé.

Les importantes précipitations ont fait sortir la rivière de son lit et des torrents de boues et d’eau ont envahi les rues de Cressier et Frochaux, charriant des gravats et divers matériaux, indique la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué mercredi.

Les premières alertes ont été signalées mardi vers 19h45. En tout, la centrale neuchâteloise d’urgence a reçu plus de 500 appels. Environ 75 bâtiments ont été touchés.

Situation sous contrôle

La police et les forces d’intervention – près de 120 personnes – ont oeuvré toute la nuit pour stabiliser la situation qui est désormais sous contrôle, précise la police. Aucune personne blessée ou disparue n’est à déplorer.

Plusieurs familles doivent en revanche être relogées en raison des dégâts d’eau mais aussi à cause des coupures d’électricité. La police salue l’élan de solidarité de la population pour héberger les personnes qui en ont besoin.

L’autoroute A5 a été fermée à la circulation en direction de Bienne et de Lausanne dès 21h mardi. Elle a été rouverte au trafic dans la nuit, avait indiqué la police sur Twitter.

Par précaution, la police recommande à la population de bouillir l’eau du robinet avant de la consommer.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.