Intempéries – Inondations dans le canton de Fribourg Plus de 100 interventions des pompiers ont été recensées dans le canton de Fribourg à la suite d’orages importants.

Carte du canton de Fribourg. Google Maps

Les orages qui se sont abattus sur le canton de Fribourg dimanche soir ont provoqué des inondations dans des caves, des garages et des sous-sols. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 100 reprises, principalement dans les districts de la Sarine et de la Glâne.

Aucun blessé n’est à déplorer, précise la police cantonale dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Les dégâts ne peuvent pas être estimés pour l’instant.

ATS/NXP