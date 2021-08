Promotion des musiques actuelles – Inouïe, l’agence qui fait entendre les musiciennes Lancée au mois de juin par Lola Nada et Carole Harari, la boîte de booking et de communication genevoise veut promouvoir les femmes et les minorités de genre sur la scène musicale suisse. Alice Randegger

Lola Nada (debout) et Carole Harari, cofondatrices d’Inouïe, souhaitent montrer à travers leur agence «qu’il est possible de travailler dans l’industrie musicale en tant que femmes et d’en réinventer les codes». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le pari est fou: lancer une agence de booking et de communication musicale alors que les concerts reprennent dans un climat incertain, après plus d’un an d’arrêt. Pour Lola Nada et Carole Harari, c’était pourtant une évidence. Elles ont lancé Inouïe en juin, dans le but de mettre en avant les femmes et les minorités de genre en Suisse.

L’entreprise est novatrice: parmi les neuf autres agences de booking de Romandie, une seule a à sa tête une femme et aucune n’a de programme aussi radical. «On veut montrer qu’il est possible de travailler dans l’industrie musicale en tant que femmes et d’en réinventer les codes», expliquent les deux cofondatrices.