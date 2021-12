Finances publiques – Inquiet, le législatif d’Estavayer ratiboise le budget Face à un déficit croissant et une planification délicate, le Conseil général a coupé 9 nouveaux postes souhaités. Sébastien Galliker

Teinté de rouge, le budget 2022 d’Estavayer a été amendé par le Conseil général. ATELIER PICSEL

«Les décisions prises ce soir sont dures pour notre personnel, mais on a au moins un budget sur lequel travailler et on vous en remercie». Syndic d’Estavayer, Eric Chassot et son Conseil communal ont sauvé l’essentiel, mercredi devant le Conseil général. Car d’emblée de jeu, le groupe UDC proposait de ne pas entrer en matière sur un document qui prévoyait une perte de 2,29 millions de francs, sur 50,8 millions de charges. Si le législatif n’a pas suivi cette volonté, il a finalement réduit la perte prévue de 537 000 francs, en coupant 9 des 11 nouveaux postes de travail souhaités (6,3 ETP).