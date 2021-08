Après les inondations – Inquiète, Yverdon teste la solidité de ses arbres L’heure de vérité approche pour les troncs des Rives, fragilisés par les eaux. Une série d’examens de pointe visent à connaître l’état de leurs racines. Erwan Le Bec

Pas moins de six capteurs sont placés sur les arbres pour calculer l’élasticité et l’inclinaison des fibres et du tronc. Jean-Paul Guinnard

Ça sent mauvais au bord du parc des Rives. L’odeur des algues et d’une foule de débris végétaux, qui se réchauffent au fur et à mesure que les eaux se retirent et que le soleil fait son retour. Une drôle d’ambiance, dans ces coins prisés des Yverdonnois, dont quelques-uns n’hésitent plus à passer outre les barrières interdisant pourtant l’accès au secteur.

Et pour cause. Des journées durant, les eaux ont trempé le sous-sol des rives, donnant aux élégants arbres qui bordent les chemins de promenade des airs de mangrove. «Sur le moment nous étions moins craintifs, l’eau en surface faisait pression sur le sol. Maintenant, c’est la phase la plus complexe: on va voir si les racines tiennent encore ou si la bise peut les faire tomber», tranche Antoine Sauser, adjoint du chef de service des Travaux de la Ville d’Yverdon.