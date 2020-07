États-Unis – Inquiétude pour des milliers d’étudiants étrangers aux USA Les étudiants sont contraints de retourner à l’université sous peine de perdre leur visa et d’être forcés de quitter le pays. Cela en dépit du coronavirus.

L’université de Harvard s’est opposée à l’interdiction de séjourner sur le territoire américain pour les étudiants étrangers. Maddie Meyer/Getty Images/AFP

L’inquiétude monte chez des milliers d’étudiants étrangers aux États-Unis, désormais sous la menace d’un départ forcé par l’administration Trump ou contraints de retourner sur leur campus alors que la pandémie flambe.

Ils sont plus de 40’000 étudiants étrangers dans les universités publiques de Californie, et près de 5000 à Harvard, des établissements qui ont prévu de ne proposer que de l’enseignement en ligne cet automne. Selon une décision annoncée lundi par la police de l’immigration américaine (ICE) – et contestée en justice par Harvard et le MIT – ils n’ont plus le droit de séjourner sur le territoire américain, victimes collatérales d’un coup de force de Donald Trump pour faire rouvrir toutes les écoles et universités du pays malgré la pandémie.

«Je pourrais être touché s’ils ne proposent pas de cours en personne», s’inquiète Taimoor Ahmed, 25 ans, étudiant pakistanais à l’université publique de Cal State Los Angeles. «Je suis inquiet, ça pourrait changer mon avenir et mes projets.» Un autre, inscrit en master d’une grande université texane, explique qu’il pensait poursuivre les cours en ligne cet automne, par précaution face à la pandémie, après avoir déjà suivi le dernier semestre à distance.

Mais cet étudiant indien de 25 ans est désormais obligé de retourner physiquement à l’université, sous peine de perdre son visa. «Le coût du traitement médical (en cas d’hospitalisation liée au coronavirus) est beaucoup plus élevé que dans mon pays», dit-il, sous couvert d’anonymat. «Donc j’ai peur.» «Je parle à beaucoup de gens qui ont vraiment la trouille», poursuit-il d’une voix sobre. «Nous sommes seuls dans un pays étranger. Je n’ai personne pour prendre soin de moi» en cas de maladie.

Inquiétude aussi chez une étudiante indienne, en master d’électronique dans une grande université de l’Arizona, État devenu lui aussi un foyer de l’épidémie. Elle sait qu’elle va devoir retourner sur le campus finir ses travaux de recherche et assurer sa fonction de tutrice auprès d’étudiants plus jeunes, même s’il «semble très difficile de contrôler la propagation du virus sur un campus aussi peuplé».

Les universités n’abandonneront pas les étudiants

Aujourd’hui, la majorité des universités américaines (84% selon le site Chronicle of Higher Education) s’orientent vers une formule en personne ou hybride, mêlant cours virtuels et enseignement sur le campus, qui permettrait à leurs étudiants étrangers d’échapper à l’expulsion dont les menace la nouvelle mesure du gouvernement Trump.

Certaines, comme l'université de Californie du Sud (USC) qui était partie pour faire quasiment tout en ligne, travaillent à une nouvelle formule pour offrir davantage de cours en personne. Mais beaucoup redoutent une résurgence de la pandémie à l’automne, qui contraindrait les établissements à basculer complètement en ligne, et pousserait les étudiants étrangers au départ.

J’ai investi trois ans de ma vie et travaillé dur pour décrocher ce diplôme. Si mon visa était révoqué, ce serait terrible. Une étudiante indienne, en master d’électronique dans une grande université de l’Arizona.

«Ils ne peuvent pas contrôler le virus. Ça peut mal tourner», dit la future ingénieure indienne, 25 ans, sous couvert d’anonymat. «Ça me semblerait vraiment injuste que les étudiants étrangers pâtissent de l’aggravation de la pandémie alors qu’ils n’y sont pour rien».

En attendant d’achever ses travaux et sa soutenance en novembre, elle va vivre «dans un état d’inquiétude permanente». «J’ai investi trois ans de ma vie et travaillé dur pour décrocher ce diplôme. Si mon visa était révoqué, ce serait terrible.»

Une destination moins attractive

Après avoir doublé en 15 ans, le nombre d’étudiants étrangers aux États-Unis piétine depuis 2015, à quelque 1,09 million en 2019, selon l’Institut de l’Education internationale (IEE). Les tarifs prohibitifs de la plupart des grands établissements américains, la montée en puissance d’universités concurrentes, en Europe notamment, et la politique migratoire de Donald Trump ont rendu les États-Unis moins attractifs.

Les décisions récentes «risquent d’affaiblir l’un des plus grands atouts des États-Unis, à savoir son système éducatif, le meilleur au monde» pour les études supérieures, avertit Aaron Reichlin-Melnick, du Conseil américain sur l’immigration (AIC).

Jusqu’ici, la future ingénieure indienne d’Arizona se voyait rester aux États-Unis pour un doctorat, voire plus. Mais aujourd’hui, elle hésite, «vu la façon dont l’administration américaine traite les immigrés et les gens sous visa temporaire».

( AFP/NXP )