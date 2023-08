Un été au zénith (34/41) – Insaisissable, Sol éclairait bel et bien l’Antiquité vaudoise Bien que rares, plusieurs divinités solaires protégeaient les habitants de la région à la période romaine. Erwan Le Bec

Applique décorative de la fin du II e /début du III e siècle découverte dans un quartier d’habitation d’Avenches et figurant Sol Invictus, que l’empereur Aurélien va transformer en dieu unique de l’Empire. Avec son air jeune et son auréole de rayons, il ne vous rappelle rien? On le fêtait le 25 décembre. © MRV – Photo Suzanne et Daniel Fibbi-Aeppli

Des dévots du grand Pachacamac, nos lointains aïeux de l’Antiquité gallo-romaine vaudoise? Loin de là. Gardons-nous des clichés faisant du paganisme un fatras de primitifs craignant les moindres faits et gestes de l’astre et arborant partout des effigies boiteuses, objets de mille déférences angoissées. Un coup d’œil dans les collections des principaux musées d’archéologie du canton montre une réalité complexe.

En fait, le soleil dans son aspect divin était un peu partout. Multiple, on le retrouve par exemple sous les traits d’Apollon, dieu polymorphe aussi rayonnant que curateur. À Nyon, une statuette d’Apollon archer côtoie celle de la lunaire Hécate, dans un laraire (autel) domestique.

1 / 2 Petite statuette figurant Hécate. Associée à la Lune et à la nuit, elle était notamment vénérée au passage des carrefours. ©Musée romain de Nyon/Rémy Gindroz

À Yverdon (Eburodunum), le site, déjà thermal, a livré en tout cas trois inscriptions au musicien de Delos. Il y apparaît souvent aux côtés de Mars et vénéré par la noblesse régionale ou par des indigènes romanisés, et il savait reprendre ses traits solaires: une statuette d’Apollon-Helios offerte par les marchands d’Yverdon a été découverte à Lyon et une inscription trahit l’existence d’un dieu local Vindedus. L’étincelant, le brillant ou le clair en gaulois… Le terreau autochtone connaissait également son dieu solaire. Belenos ou Grannos, que les archéologues cherchent encore du côté de Sauvabelin. Mais curieusement, l’ensoleillé reste fugace et insaisissable.

De Hélios à Sol

Largement présent dans la mythologie classique, Hélios, fils de Théia et d’Océanos, va pour sa part incarner l’astre mais aussi son déplacement. On le retrouve souvent conduisant son char à quatre fougueux chevaux qu’il est le seul capable de maîtriser, couronné d’une auréole à rayons et, surtout, identifiable à sa beauté rayonnante. Il est loin de faire l’objet d’un culte immense en soi, mais reste une image symbolique bien présente. En tout cas via sa relecture romaine. Plus sobre, surtout reconnaissable par les rayons qui se dégagent de sa tête. Hélios devient Sol, image du soleil, astre triomphant plus que soleil lui-même. Référence divine plutôt que destinataire d’offrandes.

Le Soleil conduisant son char. À la fois dieu et figure mythologique, il servait, sur le sol de la célèbre villa d’Orbe, à montrer la culture du propriétaire. Archéologie cantonale, photo Archéotech SA.

On le retrouve sur un médaillon de Vidy: le Soleil est rayonnant, caché derrière Icare qui s’y brûle avant de plonger vers une sorte de Neptune. Mal daté, découvert dans des couches du IIIe siècle ap. J.-C., la petite pièce de 11 cm en bronze montre comment un artisan, peut-être sur commande, est allé piocher dans le répertoire classique pour composer son œuvre.

Même logique dans la villa de Boscéaz, où Sol figure derrière son attelage dans la mosaïque des divinités de la semaine. Souvent, les archéologues y voient une façon, de la part des propriétaires, de montrer leurs connaissances mythologiques et leur apparat romain à un public qui reste provincial. Dans une société où la culture matérielle compte autant, si ce n’est plus, que celle de l’esprit, plaquer une divinité de bonne facture dans son salon ou sur son meuble marque les esprits. Bonus si, en plus, ça brille.

En bronze, 11,8 cm et 278 g, ce médaillon découvert à «Lousonna» illustre la façon qu’on avait d’aller chercher dans le répertoire le soleil dont on avait besoin. Curieusement immobile, il brûle, ici, les ailes d’Icare. © Musée romain de Lausanne-Vidy

Le Sol italien s’incarne à l’origine dans une vision plutôt agraire, le Sol Indiges fournit la chaleur et régule les saisons. On le fête le 11 décembre et un sanctuaire lui est connu dans le Latium grâce à Pline l’Ancien. Mais peu à peu, le rayonnant va prendre un aspect plus palatial et c’est par ce biais qu’il va trouver place au nord des Alpes.

Des saisons au régnant

Avec la mise en place du régime impérial sous Auguste se développe le culte de la figure du César. Par le biais d’apparitions du propriétaire du Palatin dans certains cultes populaires ou officiels ainsi que par la symbolique. Sur le monnayage par exemple, l’empereur défunt – et dès lors divinisé — va se parer de la couronne radiée de Sol. Caligula va s’en parer de son vivant et Néron va en généraliser la pratique. Dans chaque poche, ou en tout cas dans les mieux garnies, l’empereur va ainsi s’associer à la figure du soleil régnant: l’astre qui régule toute chose et autour duquel tout s’articule.

Aureus portant la titulature de Trajan (98-117 ap. J.-C.). Sur cette face, le Soleil avec la couronne radiée. Une façon d’incarner l’aspect solaire de l’empereur régnant sur toutes choses. © Musée romain de Lausanne-Vidy

«N’oublions pas que la religion gallo-romaine était fortement hiérarchisée et ordonnée, précise Thierry Luginbühl, ancien professeur d’archéologie provinciale à l’UNIL. Le soleil n’est pas à voir ici comme un élément naturel. Le Sol romain donne un cadre.»

À Aventicum, un drôle de mélange entre Jupiter et Amon (dieu thébain associé au soleil) orne le temple de la Grange-des-Dîme, peut-être à l’image de la décoration du forum d’Auguste à Rome. À Lousonna, le centre va ainsi s’orner d’une majestueuse inscription offerte par le sévir augustal (chargé du culte impérial), Publius Clodius Primus. Il la dédie à la santé des empereurs ainsi qu’au Soleil, au Génie et à la Lune. Un soleil qui touche la bonne société et le pouvoir local, moins le quidam dans son quotidien.

Cette inscription est la plus grande du site de «Lousonna» . Elle incarne le soleil dans son aspect officiel, quand il est porté par une élite romaine qui veut mettre en bonne place les dieux de l’empire et l’empereur. © Musée romain de Lausanne-Vidy

Le soleil peut venir de loin, et briller dans la pénombre. C’est en tout cas ce que fait Mithra, un dieu oriental que les légionnaires vont diffuser un peu partout. C’est un culte à mystère, un peu à part, qui ne se révèle qu’aux initiés en quête d’une protection particulière. Autant dire que ça parle. Mithra se vénère dans des grottes naturelles ou recomposées (chez nous Boscéaz ou Martigny ou même à Zillis au sommet des Grisons!) avec des bougies, un riche bagage symbolique incluant la mort d’un taureau et une mythologie faisant de Mithra le nouveau soleil…

Unique et invincible

Au IIIe siècle, face à un empire qui craque sous le poids de sa diversité, les empereurs vont augmenter Sol et en faire un unique et invincible. Après Élagabal, Aurélien parviendra à faire du syrien Sol Invictus le dieu de l’état. Sans remplacer le reste du panthéon, son aspect facile d’accès (jeune, beau, imberbe, les rayons stylisés à l’extrême) et sa faculté à assimiler les multiples dieux solaires du pourtour méditerranéen vont faciliter son voyage.

C’est sans doute lui qu’on doit voir dans une petite statuette, plus décorative que cultuelle, découverte à Avenches. Fêté le 25 décembre, Sol Invictus était parti pour une belle carrière, avant de passer dans l’ombre d’un autre dieu unique et lumineux dont l’empreinte a, pour l’heure, laissé plus de trace dans le sol vaudois.

