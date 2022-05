Hockey sur glace – Inspirée offensivement, la Suisse n’a fait qu’une bouchée du Danemark L’équipe de Suisse a surmonté sans difficulté majeure son premier véritable obstacle du tournoi en battant le Danemark 6-0. Blanchissage pour Genoni et quatre points pour Malgin. Place au Kazakhstan mardi. Cyrill Pasche

La joie des Suisses après le 1-0. AFP

La sélection de Patrick Fischer s’est offert un festival offensif (6-0) contre le Danemark de Heinz Ehlers, pourtant réputé pour sa solidité défensive. La Suisse a ainsi facilement remporté son deuxième match au Championnat du monde après son succès de samedi contre l’Italie (5-2). Denis Malgin (quatre points), Janis Moser (trois points) et Leonardo Genoni (blanchissage) se sont particulièrement mis en évidence. Le power play helvétique a également donné satisfaction (deux buts en trois séquences). Mardi, la sélection helvétique affrontera le Kazakhstan (19h20).

La défaite de Pékin gommée

En février dernier aux Jeux olympiques de Pékin, l’entraîneur danois Heinz Ehlers avait obtenu le succès le plus retentissant de sa carrière: épingler la Suisse dans un grand tournoi (5-3). Quelques mois plus tôt, en 2021 lors du Championnat du monde en Lettonie, l’ancien coach du Lausanne HC (de 2013 à 2016) avait déjà tenu tête au groupe de Patrick Fischer en s’inclinant in extremis sur le score de 1-0.

Mais dimanche à Helsinki, le «béton» danois n’a pas été suffisamment solide pour résister aux offensives helvétiques. La différence entre l’échec de Pékin et le succès facile de Helsinki? Un rapport de force largement en faveur des Suisses en raison de la présence de sept renforts de NHL contre un seul côté danois (Nikolaj Ehlers). La sélection de Patrick Fischer aurait d’ailleurs pu en compter un huitième si Kevin Fiala (Minnesota Wild) n’avait pas – pour des raisons contractuelles – décliné l’invitation de rejoindre la sélection en Finlande.

Janis Moser tel Roman Josi

Dimanche, les ténors suisses de NHL ont fait la différence. En supériorité numérique (22e, 0-2), Timo Meier a démontré pourquoi la qualité de son tir du poignet lui rapporte 6 millions de dollars par saison avec les San Jose Sharks. Pius Suter (Detroit Red Wings) a frappé deux fois lors du tiers médian (26e, 0-3 et 38e, 0-5). Janis Moser, l’arrière des Arizona Coyotes, s’est offert un but que même Roman Josi n’aurait pas renié (34e, 0-4).

Dans le camp danois, le seul renfort de NHL, Nikolaj Ehlers, n’a vraiment pas connu une grande soirée. Dimanche, l’équipe de Suisse s’attendait à souffrir pour surmonter son premier obstacle du tournoi. Mais elle a gagné encore plus facilement que contre l’Italie samedi (5-2) en ouverture du tournoi. Facile, cela le sera encore mardi contre la plus faible équipe du tournoi, le Kazakhstan.

Danemark - Suisse 0-6 (0-1 0-4 0-1) Afficher plus Ice Hall Helsinki. 2645 spectateurs. Arbitres: Ohlund, Rekucki, Davis et Sormunen. Buts: 9e Herzog (Glauser, Corvi) 0-1, 22e Meier (Moser, Malgin/ 5 c 4) 0-2, 26e Suter (Malgin, Simion) 0-3, 33e Moser (Malgin, Suter) 0-4, 38e Kurashev (Hischier, Corvi/ 5 c 4) 0-5, 47e Malgin (Meier, Moser/ 5 c 4) 0-6. Danemark: Dichow; Lassen, M. Lauridsen; O. Lauridsen, Jensen Aabo; Larsen, N. Jensen; Kristensen; Ehlers, Nielsen, Blichfeld; Scheel, Regin, Storm; Bau, Bjorkstrand, Meyer; Poulsen, Jakobsen, Aagaard; Asperup. Entraîneur: Ehlers. Suisse: Genoni; Kukan, Siegenthaler; Fora, Moser; Glauser, Geisser; Egli, Marti; Bertschy, Hischier, Meier; Simion, Malgin, Suter; Ambühl, Corvi, Herzog; Thürkauf, Kurashev, Scherwey. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 3 x 2’ contre le Danemark, 4 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Berra, Riat ni Miranda (surnuméraire).

