Leçons du Covid – «Inspirons-nous des champions», préconise Antoine Flahault L’épidémiologiste conseille de s’inspirer de la rapidité de réaction des pays asiatiques dans son livre «Covid, le bal masqué». Sophie Davaris

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de Santé Globale IRINA POPA

Une floraison d’ouvrages devrait marquer l’anniversaire de l’arrivée du Covid en Europe. Directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, Antoine Flahault publie «Covid, le bal masqué» (Dunod). Dressant un panorama international de la crise sanitaire, l’épidémiologiste en tire plusieurs leçons. «J’ai voulu donner un éclairage sur le démarrage de la pandémie, les atermoiements de certains États, le rôle critiqué de l’OMS, et citer les pays qui ont particulièrement bien réagi», explique l’auteur à la «Tribune de Genève». L’ouvrage suit la chronologie des événements, l’enrichissant de portraits – Didier Raoult, Anders Tegnell, Anthony Fauci – et d’éclairages sur des thèmes importants, comme les masques – dont on a, à tort, dénigré l’utilité quand on en manquait –, le tâtonnement des traitements, la course au vaccin.