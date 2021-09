Réseaux sociaux – Instagram ou la nouvelle révolution sexuelle On assiste actuellement à un véritable bouleversement en matière d’éducation sexuelle. Plongée dans un phénomène libérateur. Cécile Denayrouse

Sur Instagram, la sexualité féminine trouve enfin une caisse de résonance. Figure star: le clitoris, représenté dans son entier. Illustrations imaginées par @Gangduclito

De l’éducation sexuelle telle qu’elle lui a été enseignée, Camille Bataillon, aujourd’hui sexologue de métier, retient peu de choses: «Je me souviens avoir eu droit au lycée à un cours qui expliquait comment mettre un préservatif et éviter les maladies sexuellement transmissibles», se remémore la jeune femme. Quelques années plus tard, avec son compte Instagram @camilleparlesexe, elle entend bien être l’une des actrices du changement: «Avec #Metoo, on a assisté à une libération et une meilleure écoute de la parole des femmes et une prise de conscience sur la notion de consentement, poursuit-elle. Aujourd’hui, cette révolution se poursuit dans les mentalités et dans la façon d’aborder et de se réapproprier la sexualité.»