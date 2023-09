Intempéries en Europe – Des inondations font plusieurs morts en Grèce, en Turquie et en Bulgarie Après l’Espagne le week-end dernier, la Grèce, la Turquie et la Bulgarie sont à leur tour touchées par des épisodes de pluies torrentielles depuis lundi.

La ville grecque de Volos a été fortement touchée par les intempéries mardi. AFP

Des pluies torrentielles se sont abattues sur la Grèce, la Turquie et la Bulgarie lundi 4 et mardi 5 septembre, faisant au moins cinq morts et plusieurs disparus.

La Grèce, qui a été durement touchée par des incendies dévastateurs cet été, dont celui qui a ravagé le parc national de Dadia dans l’Evros (nord), connaît des pluies diluviennes depuis le début de la semaine. «Des orages et pluies intensives tombent mardi surtout à Volos, chef-lieu du département de Magnésie (centre)» où un homme a été retrouvé mort, a indiqué le porte-parole des pompiers Yannis Artopios sur la chaîne de télévision publique Ert.

La victime a été emportée par un torrent selon les premières informations tandis que trois autres personnes, dont un berger dans le village d’Agios Georgios, dans la même région, sont portées disparues, selon les pompiers. D’après les garde-côtes grecs, une femme qui faisait du canoé en mer dans la région de Chalcidique, plus au nord, est également recherchée.

Le département de Magnésie et les îles proches des Sporades sont en alerte rouge, selon les services de la Protection civile. Les précipitations à Volos ont atteint 200mm et 600mm dans le village voisin de Zagora, situé au pied du mont Pélion, selon le service météorologique national (EMY). «La quantité de l’eau tombée en 24 heures est l’ensemble de la pluie habituelle pendant tout l’automne», a indiqué le météorologue Panayotis Giannopoulos à la Ert.

«D’après les météorologues, c’est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d’eau tombée en l’espace de 24 heures depuis que la Grèce possède des archives sur le sujet», a estimé lors d’un point presse le ministre de la protection civile, Vassilis Kikilias. «À Zagora, sur le mont Pélion, la pluie a atteint les 645mm jusqu’à 15h (…) et après une brève accalmie, on prévoit que les précipitations seront de nouveau intenses tôt demain matin», a-t-il ajouté.

Le sous-sol de l’hôpital de Volos ainsi que les rues de la ville ont été inondés et les pompiers «sont en train de pomper l’eau», selon Yannis Artopios. La police a interdit les déplacements à Volos, dans certains villages du Pélion et sur l’île proche de Skiathos où en raison des inondations «les avions ne peuvent pas s’approcher de l’aéroport», a indiqué à l’AFP Savvas Karayannis, chef de la communication de Fraport, compagnie allemande qui gère les aéroports régionaux en Grèce.

Les transports en commun sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre dans la ville de Volos et dans les environs et des coupures d’électricité et d’eau ont été signalées aux autorités. La circulation vers le sud du Pélion est interrompue après l’effondrement d’un pont.

Istanbul transformée en torrent

Deux personnes sont également mortes mardi en Turquie dans des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles, selon les autorités. Les précipitations ont transformé les rues d’Istanbul en rivières déchainées.

La tempête nocturne a partiellement inondé une station de métro et forcé l’évacuation de dizaines de personnes d’une bibliothèque municipale, selon les médias. Des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré des flots balayant des voitures et des étals de marché. Le bureau du gouverneur a déclaré que deux personnes étaient décédées.

Ces pluies font suite à un été particulièrement sec qui a vu les réservoirs d’eau de cette ville de 16 millions d’habitants tomber à leur niveau le plus bas depuis neuf ans. Les services d’urgence turcs ont également déploré deux morts et quatre disparus dans des inondations qui ont touché la ville de Kirklareli, dans le nord-ouest du pays.

«Sans précédent» en Bulgarie

Deux autres personnes sont décédées en Bulgarie, sur la côte de la mer Noire en proie à des pluies diluviennes qui ont provoqué des évacuations de vacanciers, selon les autorités qui font également état de disparus.

«Malheureusement plusieurs personnes au moins ont perdu la vie», a déclaré aux journalistes le premier ministre Nikolay Denkov dans la ville de Tsarevo (sud-est), durement frappée par les intempéries. «Un homme et une femme ont péri», a-t-il précisé, ajoutant que d’autres sont par ailleurs recherchés. Le chef du gouvernement s’est rapidement rendu sur place pour superviser les efforts des secouristes et constater les dégâts.

Gonflées par les pluies, des rivières sont sorties de leur lit, inondant les routes et prenant de panique les touristes, nombreux à profiter des derniers jours de l’été. Plusieurs centaines de personnes ont dû quitter dans la précipitation leurs campings et autres lieux de villégiature pour se réfugier en lieu sûr.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des plages ont été dévastées, des voitures et caravanes englouties par la mer en furie. «La quantité de pluie» tombée depuis lundi est «sans précédent», a affirmé le maire de Tsarevo Gueorgui Laptchev, cité par la chaîne de télévision Nova, où l’état l’état d’urgence a été déclaré, tout comme dans d’autres localités voisines. Une tornade a par ailleurs été observée à Tulenovo, plus au nord.

Si le littoral de la mer Noire est rarement frappé par des inondations, la Bulgarie voit ce type de phénomènes s’accroître, sur fond de dérèglement climatique et d’un mauvais entretien de l’infrastructure. Selon les experts, le réchauffement de la planète a augmenté l’intensité des tempêtes, avec plus de pluie et des rafales plus fortes entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers.

Après des mois de sécheresse historique, l’Espagne est également frappée par des pluies torrentielles qui ont fait trois morts et trois disparus.

AFP/Laura Manent

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.