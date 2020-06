Suisse – Intempéries: la Romandie durement touchée en 2019 Les violents orages dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel ont représenté à eux seuls les trois quarts des dommages à l’échelle nationale.

Pour la deuxième année consécutive, une grande lave torrentielle s’est déclenchée dans le lit de la Losentse à Chamoson (VS), le 11 août 2019. L’évènement a fait deux morts (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et chutes de pierres ont provoqué en 2019 des dommages pour environ 85 millions de francs. Les cantons les plus touchés ont été Genève, Vaud et Neuchâtel, a indiqué mardi l’Institut WSL.

Il s’agit donc d’une année où les dommages ont été limités, écrit l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans son analyse annuelle. Les dégâts ont été principalement causés par des crues, du ruissellement de surface et des laves torrentielles, généralement déclenchés par des orages.

Le montant des dommages ne correspond qu’à un bon quart de la moyenne des années 1972 à 2018, qui s’élève à 305 millions de francs. Le coût total reste inférieur à la moitié de celui des dommages causés par les intempéries au cours de l’année précédente. L’année 2019 occupe ainsi la 30e place dans la série de données sur 48 ans.

Orages intenses en été

Jusqu’à la fin avril, les dommages étaient presque exclusivement imputables aux chutes de pierres et de blocs. L’Axenstrasse, au bord du lac des Quatre-Cantons, a été touchée plusieurs fois durant l’année et a été partiellement fermée pendant plusieurs semaines en raison d’éboulements et de laves torrentielles.

Les mois d’été ont été caractérisés par des orages intenses. Le 15 juin, un puissant complexe orageux a balayé la Suisse depuis le sud-ouest, causant de graves dégâts dus aux crues et au ruissellement de surface, en particulier dans les cantons de Genève et de Vaud. Le 21 juin, de violents orages ont entraîné des dégâts considérables dans le Val de Ruz. Une personne a été tuée à Villiers (NE).

Ces événements dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel ont représenté à eux seuls les trois quarts des dommages à l’échelle nationale. Une telle concentration sur ces cantons est tout aussi exceptionnelle que l’ampleur inférieure à la moyenne des dommages dans la région alpine.

Valais pas épargné

Le Valais n’a pas été épargné: deux personnes ont perdu la vie à Chamoson le 11 août lorsqu’elles ont été emportées avec leur véhicule par une lave torrentielle dans le lit de la Losentse. Deux personnes ont encore été tuées par des chutes de pierres ailleurs en Suisse, ce qui porte à cinq le nombre de victimes.

L’Institut WSL collecte depuis 1972 les informations sur les dommages liés aux intempéries. La banque de données créée avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement contient des informations sur les dommages provoqués par les crues, les coulées de boue, les glissements de terrain ainsi que, depuis 2002, les éboulements et chutes de pierres.

Les dommages provoqués par les avalanches, le poids de la neige, les séismes, la foudre, la grêle et les tempêtes ne sont pas pris en compte.

( ATS/NXP )