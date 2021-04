Burkina Faso – Intenses recherches pour retrouver 3 Européens disparus Les forces de l’ordre tentent de localiser des ressortissants espagnols et irlandais portés disparus après une attaque lundi dans l’est du Burkina Faso.

Plusieurs prises en otage d’étrangers ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso. AFP

D’intenses recherches menées par les forces de sécurité du Burkina Faso étaient en cours mardi, au lendemain d’une attaque dans l’est du pays. Quatre personnes sont portées disparues, dont deux Espagnols et un Irlandais.

L’Espagne a confirmé mardi la disparition de deux de ses ressortissants après l’attaque lundi dans la journée d’une patrouille anti-braconnage composée de militaires et de gardes-forestiers burkinabè. Cette patrouille était accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux, sur l’axe Fada N’Gourma-Pama dans l’est du Burkina Faso.

«Deux citoyens espagnols qui se trouvaient au Burkina Faso sont portés disparus», ont indiqué à l’AFP des sources au sein du ministère des Affaires étrangères. Les autorités espagnoles «sont en contact permanent avec les autorités du Burkina Faso (…) afin de localiser ces deux Espagnols» et «informent régulièrement les familles» des deux disparus, ont-elles ajouté.

Selon des sources locales et sécuritaires, un Irlandais et un Burkinabé ont aussi disparu après cette attaque qui a également fait trois blessés. Les deux Espagnols et l’Irlandais portés disparus sont «des journalistes-formateurs travaillant pour le compte d’une ONG qui oeuvre pour la protection de l’environnement», selon une source sécuritaire du Burkina.

«Selon les rescapés», deux des disparus européens «ont été blessés lors de l’attaque» et «les recherches sont en cours» pour les retrouver, ainsi que les assaillants, selon une source sécuritaire. L’attaque a été menée par des hommes armés circulant à bord de deux véhicules pick-up et d’une dizaine de motos, selon les sources sécuritaires, qui ont précisé que des armes et du matériel, des motos, deux pick-up et un drone, avaient été emportés par les assaillants.

Prise d’otages étrangers

Plusieurs prises en otage d’étrangers ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes.

Un couple d’Australiens avait été enlevé à Djibo, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016 lors d’une action apparemment coordonnée avec des attentats à Ouagadougou. Cette nuit-là, des djihadistes avaient ouvert le feu dans les cafés, restaurants et hôtels de l’avenue Kwame Nkrumah, haut lieu de la vie nocturne ouagalaise, faisant 30 morts et 71 blessés.

La femme avait été remise par ses ravisseurs aux autorités nigériennes environ un mois après son enlèvement. Elle était ensuite rentrée au Burkina avant de regagner l’Australie. L’homme est toujours porté disparu.

En décembre 2018, un couple italo-canadien avait disparu sur la route entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Il avait été libéré au Mali voisin, après plus d’un an de captivité. Quelques mois auparavant, en septembre 2018, ce sont un Indien et un Sud-Africain qui avaient été enlevés sur le site d’une mine d’or à Inata, dans le nord-ouest du Burkina, puis libérés.

Plus de 1200 morts

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger en proie aux attaques djihadistes, en est également la victime régulière depuis 2015. D’abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes, dont le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda et l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS), ont ensuite visé la capitale et d’autres régions, notamment l’est et le nord-ouest.

Depuis 2015, les actions violentes des djihadistes ont fait plus de 1200 morts et plus d’un million de déplacés, fuyant les zones de violences.

ATS

