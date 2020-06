Birmanie – «Intensification des combats» dans l'Etat de Rakhine Selon l’0NU, la recrudescence des affrontements entre militaires birmans et rebelles de l'armée d'Arakan dans la région menace grandement la population civile.

Depuis janvier 2019, des dizaines de civils ont été tués face à l'intensification des violences. AFP/Archives

Les Nations unies ont appelé dimanche à «des mesures urgentes pour protéger les civils» dans le conflit en cours entre l'armée birmane et les insurgés de l'armée d'Arakan (AA), soulignant que les combats s'intensifiaient.

Exode des civils

L'Etat de Rakhine, également théâtre du drame de la minorité musulmane des Rohingyas, connaît depuis plusieurs mois une recrudescence des combats entre les militaires birmans et les rebelles de l'AA qui luttent pour obtenir plus d'autonomie en faveur de la population bouddhiste, dite rakhine ou aranakaise.

Des rebelles de l'ethnie rakhine combattent également dans le nord de Chin qui jouxte Rakhine (nord-ouest).

Depuis janvier 2019, des dizaines de civils ont été tués, des centaines blessés et quelque 150’000 déplacés face à l'intensification des violences.

L'ONU fait état, dans un communiqué, de son inquiétude après «des informations sur une intensification des combats» dans le district de Rathedaung, dans le nord-ouest de l'Etat de Rakhine.

Citant des sources locales, elle précise que plus de 10’000 civils ont fui ou s'y retrouvent piégés.

Villages pris pour cible

L'ONU appelle les deux parties à «prendre des mesures urgentes pour protéger les civils», et à respecter le droit international humanitaire, tout en rappelant le besoin de parvenir à un cessez-le-feu dans le contexte de la pandémie de nouveau coronavirus.

Les autorités locales avaient appelé la semaine dernière à l'évacuation d'une quarantaine de villages avant une «opération de nettoyage», terme utilisé en 2017 avant l'offensive militaire contre les Rohingyas.

Le ministre des Affaires frontalières, le colonel Min Than, a déclaré à l'AFP dimanche que cet ordre avait été «annulé» car l'armée ne ciblait plus que cinq villages pour en chasser les insurgés. «Ce n'est pas une opération de nettoyage mais une opération militaire», a nuancé Min Than.

Dans l'un des cinq villages, Kyauk Tan, un habitant a témoigné du fait que sa famille avait dû fuir. «Des obus sont tirés (...). Nous partons tous en courant et avons des difficultés pour nous nourrir», a déclaré à l'AFP Khaing Kyaw.

( AFPE/NXP )