Suisse – Masques non conformes bientôt interdits de vente? Le BPA et la Suva ont engagé des procédures contre des importateurs et des distributeurs qui vendent des masques FFP inadaptés aux situations professionnelles où des poussières sont émises.

Des masques de protection respiratoire FFP non conformes ont été mis en vente sur le marché en Suisse. Le BPA et la Suva ont engagé des procédures contre des importateurs et des distributeurs. Un rappel ou une interdiction de vente sont envisagés.

Des procédures administratives ont été ouvertes contre des importateurs et des distributeurs responsables de la mise sur le marché de masques FFP considérés comme non conformes, ont indiqué vendredi le Bureau de prévention des accidents (BPA) et la Suva. Des mesures devront être prises pour garantir la sécurité et la santé des utilisateurs.

Les mesures prévues sont le rappel ou l’interdiction de vente de ces masques FFP. Ces masques non conformes ne sont pas adaptés aux situations professionnelles où des poussières sont émises.

Masques testés

Le BPA et la Suva, mandatés légalement pour la surveillance du marché, ont contrôlé environ 60 masques de protection respiratoire FFP disponibles en Suisse. Achetés pour la plupart en ligne et majoritairement pourvus du sigle KN95, ces masques ont été testés dans un laboratoire de la Suva.

Plus de 60% des modèles testés offrent une protection insuffisante. Le BPA et la Suva appellent donc tous les acteurs qui importent, vendent ou utilisent de tels masques «à redoubler de prudence» et recommandent d’acheter des masques FFP dans les commerces spécialisés ou auprès de prestataires reconnus.

Qualité mise en doute

Les résultats détaillés des tests s’inscrivent dans des procédures en cours. Il est actuellement «impossible, pour des raisons juridiques, de s’exprimer» sur ces résultats, soulignent le BPA et la Suva. «L’absence de certaines caractéristiques spécifiques permet néanmoins de mettre en doute la qualité des masques FFP».

Les masques FFP sont reconnaissables notamment à leur forme bombée. Ils ne doivent pas être confondus avec les masques d’hygiène qui sont rectangulaires.

( ATS/NXP )