L’invitée – Interdire la recherche animale et humaine: on se trompe de cible

L’initiative visant à interdire la recherche animale et humaine soumise au peuple le 13 février prochain sera lourde de conséquences en cas d’acceptation. Si elle part d’une bonne intention, celle de penser éviter de la souffrance aux animaux et humains, elle signifie couper tous les progrès découlant de la recherche suisse pour les soigner, avec pour corollaire, l’impossibilité de s’améliorer.

Lorsqu’on a des proches et des animaux malades que l’on aime, notre premier réflexe est de tout mettre en œuvre pour qu’ils reçoivent les meilleurs soins possibles. À ce titre, les médecins, les soignants et les vétérinaires suisses travaillent en collaboration constante avec les chercheurs pour trouver le meilleur traitement qui soulage et guérit. Leur travail est donc porteur de grands espoirs, mais sans phases-tests sur le milieu vivant, il n’est pas encore possible d’y parvenir.

«Les mécanismes du vivant sont si complexes que l’on n’a pas encore trouvé la parade pour se passer de les tester in vivo.»

En effet, si la recherche sur les animaux diminue fortement depuis des années, elle reste encore indispensable à l’heure actuelle n’ayant pas encore trouvé de substitut efficace. Pour la recherche humaine, elle est souvent sollicitée par et pour les patients, car elle propose des traitements novateurs qu’il faut expérimenter. Disons-le sans ambages, les mécanismes du vivant sont si complexes que l’on n’a pas encore trouvé la parade pour se passer de les tester in vivo.

La recherche est pratiquée en Suisse selon des procédures strictes, fortement réglementées et contrôlées régulièrement. Les commissions d’éthique donnent leur approbation et les patients leur consentement avant toute expérimentation. La règle des 3 R - remplacer, réduire, raffiner – s’impose comme le nouveau modèle à suivre aujourd’hui; les chercheurs s’y emploient au quotidien. Ces derniers ne sont de loin pas insensibles à la problématique de devoir recourir à des tests sur les humains et les animaux. Le but qu’ils poursuivent est de se mobiliser pour que, dans le futur, les progrès technologiques arrivent à proposer des solutions alternatives efficaces.

Exode programmé

Soyons francs, si l’initiative passe, les patients et les animaux subiront l’arrêt de la recherche de plein fouet avec comme seule solution un exode vers des pays plus tolérants, pour certains moins réglementés avec des protocoles mois sévères. La médecine à deux vitesses s’installera de façon insidieuse et sans profit aucun pour la population humaine et animale captive, car sans possibilité de s’expatrier.

S’il y a bien une leçon à tirer de la pandémie actuelle, c’est la mobilisation indispensable de tous les chercheurs pour combattre la maladie. Sans leur travail et les tests qu’ils effectuent pour mesurer l’efficacité des traitements, la solution n’arrivera pas. Cette initiative est à refuser sans hésiter pour ne pas briser les avancées de la biologie et de la médecine auxquelles nous aspirons, en se rappelant que mettre des barrières aux progrès n’a jamais été porteur d’espoir.

Catherine Labouchère Afficher plus Députée PLR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.