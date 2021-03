Mariage blanc suspecté – Interdite de mariage, une Payernoise porte son amour devant le TF Les autorités vaudoises ne croient pas à l’amour de Claudia Blättler, Broyarde divorcée de 51 ans, et Nazim, Kosovar de 36 ans. Le couple fait recours au Tribunal fédéral. Sébastien Galliker

Claudia Blättler et des photos de son fiancé kosovar. 24heures/Odile Meylan

«On s’aime et on veut vivre heureux. Mais entre ces décisions négatives de l’état civil et le virus qui nous empêche de se voir comme on le souhaite, c’est dur pour le moral. Pourquoi est-ce qu’on me refuse d’être heureuse?» Claudia Blättler, Payernoise de 51 ans, est prête à se battre jusqu’à ses derniers centimes pour épouser son nouvel amour, Nazim Axhami, un Kosovar de 15 ans son cadet.

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) ne veut pas entendre parler de cette union. Le 22 juillet 2020, il a refusé de donner son accord à la célébration, que les fiancés souhaitent organiser à Kaçanik, là où vit Nazim. Une décision confirmée en novembre par la Cour de droit administratif et public (CDAP). Claudia a porté l’affaire au Tribunal fédéral. «Cela m’a coûté 2000 francs, dont ma fille m’a avancé la moitié. Et j’ai pu faire étaler les 3000 francs d’avance de frais de mon avocat sur l’année, mais je me retrouve à manger grâce aux Cartons du Cœur», explique l’Alémanique d’origine, employée d’un call center. Sa situation prouve, à ses yeux, qu’il ne s’agit pas d’un mariage arrangé pour d’obscures raisons financières.