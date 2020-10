Canton de Berne – Interlaken: la victime a été tuée avec un objet contondant La police y voit plus clair sur les causes du décès de l’homme retrouvé mort dans un appartement. Mais pas sur les circonstances.

Photo d’illustration. KEYSTONE

L’homme retrouvé sans vie lundi matin dans un appartement d’Interlaken (BE) a succombé aux importantes blessures qui lui ont été infligées au moyen d’un objet contondant. L’enquête se poursuit pour retrouver l’auteur de ce crime.

«Plusieurs objets, pouvant entrer en compte comme arme du crime, ont été séquestrés sur les lieux des faits. Des investigations forensiques plus approfondies sont en cours», ont indiqué ce vendredi le Ministère public régional de l’Oberland et la police cantonale bernoise.

Des travaux de police plus approfondis sont encore en cours dans l’immeuble où a été retrouvée la victime. «La vaste enquête vise notamment à identifier l’auteur et à établir les circonstances et le déroulement précis des faits», peut-on lire dans le communiqué.

ATS/NXP