Attaque à l’arme blanche – Internement pour un jeune autiste atypique accusé d’assassinat Le jeune homme a été reconnu coupable d’assassinat et de trois tentatives d’assassinat jeudi soir à Moutier.

Les juges ont conclu à l’irresponsabilité totale du jeune homme et ordonné son internement ordinaire en raison du risque de récidive (photo d’illustration). Keystone/Léandre Duggan

Un jeune homme souffrant d’autisme atypique a été reconnu coupable d’assassinat et de trois tentatives d’assassinat jeudi soir par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier (BE). Les cinq juges ont toutefois conclu à son irresponsabilité totale et ordonné son internement ordinaire en raison du risque de récidive.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, le prévenu avait poignardé en 2018 un homme qu’il ne connaissait pas à la gare de Tramelan (BE), geste qu’il n’a jamais pu expliquer. Pour le Ministère public, il aurait commis cet acte en raison de sa frustration de ne pas avoir pu prendre le train comme il l’avait prévu.

Peu avant de gagner la gare, il avait grièvement blessé à l’arme blanche ses parents adoptifs et sa sœur au domicile familial à Tramelan. Le prévenu aurait agi ainsi pour pouvoir quitter le domicile familial et voyager en train. Le tribunal collégial a retenu dans ce cas des tentatives d’assassinat.

Internement

Le placement en internement sera accompagné d’une prise en charge psychiatrique pour éviter une augmentation de sa dangerosité. «C’est une affaire d’une extrême gravité avec des conséquences désastreuses», a souligné en l’absence de l’accusé le président du tribunal Josselin Richard.

Le magistrat a estimé que le prévenu avait fait preuve d’une absence totale d’empathie et du mépris le plus total de la vie humaine. Le tribunal a fait sienne le terme de «boucherie» évoqué par le Ministère public pour décrire les scènes de crime. «La motivation est futile, il s’agissait d’aller voir des trains», a relevé le président.

Le tribunal a écarté les mesures thérapeutiques institutionnelles, car il les juge impossibles à mettre en œuvre. Mais il n’a pas non plus retenu l’internement à vie, estimant dans ce cas-là que les conditions légales n’étaient pas requises. Il n’y a en effet pas d’avis convergent des experts psychiatriques.

Pas conscience des actes

Lors de son audition, l’accusé a paru évoluer dans un autre monde, n’ayant pas conscience de la gravité des faits qu’il ne conteste pas. «Je suis ici parce que j’ai fait des bêtises à Tramelan», avait déclaré le jeune homme à l’air juvénile. «Boum, je l’ai agressé avec un couteau», avait-il dit en parlant de sa victime à la gare.

Dans son réquisitoire, le procureur avait demandé un internement ordinaire avec traitement psychiatrique en raison du risque de récidive et de la dangerosité de l’accusé. La défense avait préconisé des mesures thérapeutiques en institution, relevant l’irresponsabilité du jeune homme.

Autisme atypique

Les expertises médicales relèvent que l’accusé souffre d’autisme atypique et d’un retard mental léger avec une structuration mentale de nature explosive intermittente, qualifiant d’important le risque de récidive. Dans le cadre de son trouble psychiatrique, le prévenu est obsédé par les trains et fasciné par des scènes de violence.

Durant son interrogatoire la semaine passée, l’accusé a souvent regardé par la fenêtre de la salle d’audience pour voir passer les trains, arborant un grand sourire. Au président du tribunal qui lui demandait s’il voulait prendre une dernière fois la parole, il avait répondu. «Est-ce que je peux prendre le train jusqu’à Lucerne?»

Au moment des faits, l’accusé bénéficiait d’une permission accordée par l’institution psychiatrique neuchâteloise dans laquelle il avait été placé par la justice. Il avait été autorisé à sortir de cet établissement pour rendre visite à sa famille.

ATS