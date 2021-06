Fausses alertes – Interpellée après avoir appelé 98 fois la police en 2018 Les ambulanciers et les forces de l’ordre ont été mobilisés des dizaines de fois depuis 2014. Fedele Mendicino

La centrale de la police genevoise d’où sont traités les appels au 117. PASCAL FRAUTSCHI

Une jeune femme, interpellée en 2020, a deux obsessions dans la vie: appeler la police pour des infractions imaginaires et téléphoner au 144 en prétextant une urgence médicale. Entre 2014 et 2018, cette habitante de Corsier, qui sera jugée dans le courant de l’année pour «fausses alertes», aura donné du fil à retordre aux différents fonctionnaires mobilisés. Rien qu’en 2018, la prévenue a appelé 98 fois le 117, ce qui a conduit à 34 interventions de police, et 54 fois le 144, occasionnant le départ de 23 ambulances.

«Ma cliente doit être soutenue, plutôt que véritablement punie.» Me Assaël, avocat de la prévenue