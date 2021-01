«Il est temps de tourner la page» Afficher plus

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a salué mercredi la victoire probable des démocrates aux sénatoriales de Géorgie qui devrait lui donner le contrôle du Congrès, s’engageant à agir dans un esprit d’«unité». «Il est temps de tourner la page. Les Américains demandent de l’action et veulent de l’unité et je suis plus qu’optimiste que jamais sur le fait que nous y parviendrons», a-t-il écrit dans un communiqué.

Selon lui, les électeurs lui ont donné les leviers du pouvoir, car ils veulent «de l’action face aux crises multiples que nous traversons, sur le Covid-19, le climat, l’économie et la justice raciale». «Ils veulent que nous agissions, mais ils veulent que nous agissions ensemble», a-t-il poursuivi en promettant d’«essayer de travailler avec les deux partis».