Circulation ferroviaire difficile – Interruption du LEB entre Lausanne et Prilly Les trains ne circulaient pas ce matin entre Lausanne-Flon et Union-Prilly jusqu’à 8 h 45, le temps de régler un problème de sécurité. Fabien Lapierre

Le LEB ne circulait pas ce matin entre 5 h 40 et 8 h 45, en raison d’un problème sur les installations de sécurité des gares du Flon et de Chauderon. PATRICK MARTIN

Début de journée compliqué pour les usagers du LEB en bout de ligne, ce mercredi. «Circulation des trains interrompue entre Lausanne-Flon et Union-Prilly suite à un dérangement aux installations de sécurité», alertait le site internet du Lausanne-Échallens-Bercher . Le reste de l’axe ferroviaire – tout comme l’ensemble du réseau de transport – fonctionnait lui normalement. «Ça n’a pas duré longtemps sans qu’il y ait un problème. Pourquoi ça ne m’étonne pas?» lâchait dans la foulée une internaute, sur la page Facebook «LEB info».

L’ennui n’est pas lié au nouveau tunnel de 1,7 km, inauguré le 15 mai dernier après cinq ans de chantier, permettant une cadence au quart d’heure. «Le retour à la normale est intervenu à 8 h 45», nous assure ce matin le service presse des Transports publics de la région lausannoise. «Le problème a été détecté dès le réveil à 5 heures, au niveau des installations de sécurité des gares du Flon et de Chauderon, ne permettant pas de circuler. Une machine stationnée au Flon n’a pas pu partir», nous précise-t-on.

Bus de remplacement

Des bus de remplacement avaient été déployés sur le tracé Lausanne-Chauderon et Prilly-Chasseur, desservant les arrêts Chauderon côté nord, Huttins (sur la ligne 84) et Prilly-Chasseur (sur la ligne 33). «Ils circulaient avec une cadence de dix minutes ce matin jusqu’à ce que la circulation s’amplifie.» Les Transports lausannois informent également que les lignes 6, 16, 84 et 88 pouvaient aussi être utilisées en attendant le rétablissement du LEB, entre Bel-Air et Chauderon. «On présente nos excuses aux clients pour le désagrément causé», conclut la répondante du service presse.



