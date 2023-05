États-Unis – Intervention policière après une fusillade dans un centre commercial La police du Texas intervient après des signalements faisant état d’un tireur dans un centre commercial de la région de Dallas. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été touchées.

Image d’illustration. AFP

Un suspect a été tué et la police recherche un deuxième tireur, selon la chaîne CNN, qui indique que la fusillade a éclaté au Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial de la ville d’Allen, dans le nord-est du Texas. Aucune communication officielle n’a pour l’heure confirmé la présence de blessés ou de morts.

Des signalements ont fait état d’une fusillade peu après 15 h 30 locales (22 h 30 en Suisse), selon les médias locaux. «Les forces de l’ordre sont sur place au Allen Premium Outlets. Une enquête est en cours. Veuillez éviter la zone jusqu’à nouvel ordre», a tweeté la police locale.

Au moins un suspect a été tué et plusieurs personnes, dont des enfants, ont été victimes de la fusillade, selon des propos du shérif du comté local rapportés par la chaîne de télévision locale WFAA, affiliée à ABC News.

Selon une source policière citée par CNN, les forces de l’ordre sont à la recherche d’un deuxième tireur, et le premier tireur portait un équipement tactique.

Un père arrivé au centre commercial après avoir été prévenu par sa fille, sur place, de l’éclatement d’une fusillade, a indiqué à CNN que la police l’avait informé de l’existence d’un deuxième tireur. «Nous avons vu les policiers (…) et ils nous ont dit que nous devions partir, et qu’ils recherchaient la personne», a déclaré Jaynal Pervez, selon CNN. «Il n’y a plus d’endroit sûr. Je ne sais pas quoi faire.»

Avec plus d’armes à feu que d’habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés: 49’000 en 2021, contre 45’000 en 2020. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 195 tueries de masse, c’est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.