«La qualité de la SRF (ndlr: SSR) ne cesse de baisser. La couverture de la conférence de presse de vendredi du PLR a été mauvaise. Je suis curieux de voir quel sera le mot d’ordre de l’Assemblée des délégués du PLR à l’initiative pour une redevance à 200 francs.» Cette menace à peine voilée sur Twitter (le 14 août) du président de PLR Suisse, Thierry Burkart, a le mérite d’illustrer le rapport que des élus peuvent entretenir avec les médias qui reçoivent des financements publics, que ce soit par la redevance pour le service public ou par des aides indirectes pour les éditeurs privés. Ces tensions sont souvent exacerbées en période électorale.

Le Canton de Vaud s’est engagé en 2021 dans un programme d’aides indirectes à la presse locale et régionale. Des aides que certains députés du Grand Conseil auraient voulu conditionner à la création d’un registre des intérêts des journalistes. Christelle Luisier, présidente du Conseil d’État, fait le point sur cette politique et plus largement sur le rôle des médias.

Début 2021, le Grand Conseil a voté un paquet d’aides indirectes aux médias de 6,2 millions sur cinq ans. Quel bilan tirez-vous après deux ans? Honnêtement, un bilan positif. Je sais que les médias ont apprécié l’augmentation du nombre d’annonces institutionnelles de la part du Canton, dans une situation de plus en plus difficile en termes de publicité. Le remboursement par l’État des frais de formation des journalistes a également été apprécié. Nous avons eu des demandes de soutien pour un total de onze stagiaires journalistes, que ce soit du journal «Le Temps» ou du «Courrier Lavaux-Oron», en passant par «24 heures».

Ce plan d’aides se déroule sans accroc? Tout à fait. Il y a toutefois une réflexion en cours sur la question des jeunes. Les résultats de l’étude que nous avions commandée dans le cadre de ce paquet d’aides nous ont confirmé que les réseaux sociaux sont la première source d’information des jeunes. Nous sommes donc en train de travailler sur une plateforme numérique. Dans un premier temps, il y avait eu l’idée de proposer aux jeunes un kiosque numérique. Mais nous faisons évoluer le projet. Le nouveau concept se base sur un outil numérique qui proposera un accès facilité et gratuit à des contenus d’informations journalistiques adaptés et produits avec le concours des médias locaux et régionaux. Un pool d’étudiants de la HEIG-VD a contribué au développement de cette nouvelle solution, qui devrait voir le jour en 2024. Nous devons encore définir la collaboration avec les éditeurs.

«Je trouve que les aides indirectes telles qu’elles sont conçues dans le canton de Vaud ont l’avantage d’être liées à une forme de prestation médiatique.»

Il s’agit d’aides indirectes à la presse, mais comment vous positionnez-vous vis-à-vis d’une éventuelle aide directe? Je n’ai pas de religion absolue sur le sujet. Mais je trouve que les aides indirectes telles qu’elles sont conçues dans le canton de Vaud ont l’avantage d’être liées à une forme de prestation médiatique: les annonces institutionnelles sont publiées dans les journaux, l’aide à la formation crée les conditions-cadres pour favoriser la relève. De cette manière, nous contribuons à la diversité de la presse, qui est nécessaire au débat démocratique dans notre culture politique suisse. C’est extrêmement important dans un contexte qui est mouvant, notamment avec les réseaux sociaux qui participent à la polarisation du débat. Je dirais que l’approche qui a été choisie par le Canton de Vaud me paraît préférable aux aides directes. Je pense que ce type d’approche est gagnant-gagnant.

Le Grand Conseil a voté le postulat de l’UDC Weissert (initialement une motion demandant la création d’un registre des intérêts des journalistes), qui demande un rapport sur les pratiques déontologiques dans les rédactions. À quoi va servir ce rapport? Je me suis beaucoup engagée sur ce dossier car, attachée à la philosophie libérale, je suis consciente de l’importance de l’indépendance des médias. Cependant, je peux comprendre le souci exprimé par certains députés en termes de transparence. Aujourd’hui, les exigences de transparence s’appliquent à tout le monde. Le rapport va recenser les pratiques d’autorégulation dans les rédactions. Le premier intérêt de ce travail va être de montrer qu’il existe déjà toute une série de règles internes à la profession, concernant une éventuelle appartenance politique des journalistes ou par rapport à la transparence des informations. Cela aura peut-être le mérite de renforcer la confiance entre les politiques et la presse.

Comment jugez-vous les médias? Sont-ils partisans? C’est très difficile pour moi d’évoquer cette question avec une objectivité complète, lorsqu’on a des convictions et qu’on les défend. Mais je constate que la polarisation de la société et l’accélération de l’information ont aussi des conséquences sur les médias eux-mêmes. Parfois, nous pourrions attendre des médias qu’ils participent un peu plus à la tenue d’un débat serein. Cela ne veut pas dire que la presse doit être une voix institutionnelle.

«Il ne faut pas se leurrer, si on coupe son budget de moitié, il sera plus compliqué pour la SSR de continuer à prendre en compte les sensibilités des différentes régions du pays.»

Le débat sur l’initiative pour une redevance à 200 francs s’invite dans la campagne électorale des fédérales par le biais des déclarations de l’UDC, mais aussi du président du PLR. Faut-il «dégraisser le mammouth», comme certains le demandent? Je suis personnellement réticente à cette initiative. La SSR joue un rôle important dans la cohésion nationale. La télévision est encore beaucoup regardée sous toutes ses formes et la radio écoutée. Il est donc nécessaire de préserver la qualité de la production de la SSR et la diversité de son offre. Il ne faut pas se leurrer, si on coupe son budget de moitié, il sera plus compliqué pour la SSR de continuer à prendre en compte les sensibilités des différentes régions du pays. Cela dit, il est normal et sain d’avoir un débat sur le service public et de rediscuter ses missions.

Justement, cette initiative arrive au moment où le centre de gravité de la RTS pourrait se déplacer de Genève à Lausanne avec son installation sur le site de l’EPFL… Nous sommes très satisfaits de voir que la RTS se développe dans notre canton. C’est important en termes d’emplois, mais c’est aussi important pour le positionnement du canton. Cela contribue à sa richesse. Je ne parle pas d’espèces sonnantes et trébuchantes, mais en termes de rayonnement.

Le Bureau d’information et de communication du Canton vient d’engager une spécialiste des réseaux sociaux, le secrétariat général du Département des finances cherche un spécialiste pour sa communication digitale, l’État veut-il devenir son propre média? Non, ce n’est pas l’idée. Nous nous appuyons sur les médias qui existent et nous sommes très conscients des compétences respectives de chacun. Mais dès le moment où vous avez une grande partie de la population, et la très large majorité des jeunes, qui se nourrissent d’informations via les réseaux sociaux, il y a, à mon sens, une obligation pour l’État d’y être présent avec sa communication institutionnelle pour informer la population, notamment des prestations qu’il lui offre. Nous devons nous adapter aux nouveaux codes et pouvoir faire passer notre message d’une manière différente sans se substituer aux médias.

