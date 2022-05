Art contemporain à Lausanne – «Intouchable», l’expo qui touche profondément L’espace d’art Standard/Deluxe suspend le temps des injustices sur le fil du travail de la Biennoise Gabriela Pereira. Une œuvre cathartique qui diversifie ses combats. Florence Millioud Henriques

Pour imaginer l’accrochage à Standard/Deluxe à Lausanne, Nicolas Savary, commissaire de l’exposition, a repris le langage scénographique de l’artiste qui suspend ses toiles dans son atelier. Virginie Otth, SD@2022

Au sol, un panier de verdure joue les intrus – ou pas – au milieu du dédale d’œuvres de Gabriela Pereira. Tout de suite, on sent, on ressent les vibrations de ces toiles peintes, presque à vif, et de ces plastiques vivifiés par les formes qu’ils emballent. Des corps. Des mots. Des chats. Des visages. Ou autant de récits qui exhument des non-dits, suspendus comme dans une grande lessive qui aurait lavé la peur de dire! Et cette honte, souvent inavouable, d’être victime.

Matériaux désacralisés

Imaginée par le commissaire Nicolas Savary pour l’espace d’art lausannois, l’exposition de la Biennoise vit dans une rythmique affranchie des codes. Immersive, elle nous invite à aller et venir. À inspirer, à expirer, le cœur battant. Sur les supports de fortune, parfois effilochés, d’autres fois cartonnés, plastiqués ou brûlés, les figures expriment une humanité convulsée qui s’appuie sur des couleurs d’une puissante efficacité. Mais l’ensemble vacille en permanence entre aspirations fantasmagoriques et funestes torpeurs. Totalement intranquille!

Le travail de Gabriela Pereira, insoumis sur la forme comme sur le fond. Virginie Otth, SD@2022

L’existence de l’artiste, 58 ans, l’est encore plus. Gabriela Pereira a été victime des mesures de coercition à des fins d’assistance dans cette Suisse qui plaçait en institution les enfants de parents internés sur décision administrative. On perçoit alors aisément l’idée d’une oasis dans le panier de plantes vertes posé comme une pierre tombale sur l’œuvre qui tapisse le sol, en dernier reflet d’êtres engloutis par un gouffre. Leurs mains se tendent. Un espoir? D’ailleurs… il y a tant de mains qui se tendent dans ce labyrinthe émotionnel tracé par Gabriela Pereira.

Au sol, la vision d’un gouffre qui avale des humains bouches ouvertes et mains tendues. FMH

On en revient aux plantes vertes: «Il semble qu’elles ont une vie différente la nuit du jour. C’est elle qui les a amenées», glisse Nicolas Savary qui a pris à cœur cette révélation d’une œuvre, montrée depuis peu, mais jamais encore dans une exposition personnelle. «L’artiste a souffert mais elle ne veut pas être cataloguée, ni réduite à ce statut. Enfant déjà, elle a trouvé dans l’art de quoi se fabriquer un espace d’évasion, peu importe le support – bout de ficelles, cailloux, déchets plastiques. C’est peut-être caricatural, mais c’est vrai.»

«Il faut que je trouve du ruban adhésif, si je veux réparer le livre que je cache.

Il faut cacher les choses qu’on aime. Je voudrais l’apporter à Mia Mai.» Gabriela Pereira sur l’une de ses toiles (traduction de l’allemand)

La Biennoise qui vient nous chercher aux tripes, ce lieu où il n’est pas forcément nécessaire de mettre des mots sur le ressenti, écrit aussi des poèmes. Et ses peintures, parfois textuelles, évoquent un monde qui «s’effondre, se désagrège», elles parlent de «honte». Elles conseillent aussi de «cacher les choses qu’on aime» et rendent très présente la figure maternelle «Mia Mai». Mais plus qu’un duel manichéen entre le bien et le mal, c’est un discours sur les dictatures – politiques, administratives, identitaires et sociales – que déploient ces toiles. Si… insoumises.

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.