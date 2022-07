Incinération d’animaux à Nyon – Intraitables, les opposants au crématoire déclinent la visite guidée Mardi, la population était invitée à découvrir un centre en Argovie. L’excursion s’est soldée par un échec car les deux seules participantes ne résident même pas dans le quartier concerné. Marine Dupasquier

Le bâtiment discret se fond dans la zone industrielle de Seon, où était invitée la population. 24HEURES

En terres argoviennes, à mi-chemin entre Soleure et Zurich, se situe le crématoire animalier de Seon. Dans cette structure à taille humaine, 18’000 animaux sont incinérés chaque année. Des chats et des chiens, mais aussi des furets, des cochons nains et même des lions – le cas de figure est plutôt rare, admet Simone Marugg, conseillère de clientèle.