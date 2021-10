L’invité - Introduction à la philosophie et à la science politique

Nous proclamons notre désir d’être libre. Nous crions haut et fort «Liberté!» Le grand révolutionnaire américain Patrick Henry est même allé jusqu’à dire: «Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort!» Mais en réalité, dans les sociétés civilisées, personne n’est vraiment libre. Personne n’est libre de brûler la maison du voisin ni de jeter une brique sur le président. Personne n’est libre de se rendre dans une église et de tirer sur des gens au hasard. Oh oui, vous pouvez faire ces choses. Mais si vous le faites, vous passerez une bonne partie de votre vie en prison ou, à votre tour, vous prendrez le risque d’être tué. Les morts sont-ils libres?

Bien sûr que non. Et nous, les vivants, ne le sommes pas non plus. Ce que tout être humain est libre de faire, dans une société civilisée, c’est d’obéir aux lois et au pouvoir en place. Et chaque société a des «pouvoirs en place»! Crier au monde entier que l’on veut être «libre» est le signe d’un manque d’éducation… du moins d’éducation philosophique. Cela n’a aucun sens. Toute personne qui pense que la liberté pure existe n’a pas réfléchi profondément sur le monde.

«C’est le pouvoir mis en place qui aura le dernier mot pour vous accorder ou non ladite liberté.»

Une personne qui aura réfléchi saura exprimer avec précision vers «quelle liberté» elle tend. Par exemple, «je veux être libre de rouler à 150 km/heure sur l’autoroute» (une liberté que les Allemands pourraient avoir), ou «je veux être libre de boire de la bière dans la rue» (quelque chose qui n’est pas autorisé aux États-Unis, alors que ceux-là même s’enorgueillissent d’être «le pays de la liberté»).

Si, aujourd’hui, il est parfaitement logique de dire: «Je veux être libre de me faire vacciner ou non», il faut prendre conscience que c’est le pouvoir mis en place qui aura le dernier mot pour vous accorder ou non ladite liberté, tout comme pour rouler à 150 km/heure sur l’autoroute ou boire une bière dans la rue.

La liberté totale, un mythe

La liberté totale est un mythe. Rien de ce qui existe n’a demandé d’être ce qu’il est. Une étoile ne peut pas être une lune. Un canard ne peut pas être un éléphant. Un éléphant ne gagnera jamais une médaille olympique au saut en hauteur. Admettons une fois pour toutes que les libertés dont nous disposons sont toujours précaires et dépendront toujours de nombreuses circonstances, dont beaucoup échappent à notre contrôle.

Dans les cours d’introduction aux sciences politiques, nous apprenons que dans toutes les sociétés de cette chère Terre, le pouvoir décide de ce que l’on peut faire ou non. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous vivons, nous décidons tous du type de société que nous préférons. Bien entendu, nous pouvons forcément essayer d’influencer le pouvoir ou même de le prendre. Mais au final, le pouvoir reste et demeure… le pouvoir.

Masque ou pas masque, vaccination ou pas vaccination… j’aime bien vivre en Suisse.

Jon Ferguson Afficher plus Écrivain

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.