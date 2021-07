Nouveaux placements – Investir dans le foot avec éthique, c’est possible Un indice tenant compte de critères ESG permettra de placer son argent en Bourse dans le football. Le comportement des joueurs et du public sera pris en compte. Nicolas Pinguely

Le comportement des joueurs sur le terrain sera pris en compte dans l’indice calculé par l’agence de notation Standard Ethics. AFP

Fans d’éthique, de Bourse et de football, réjouissez-vous. L’agence de notation britannique Standard Ethics va proposer un indice boursier regroupant dix des plus grands clubs d’Europe, dont les actions cotées sur le marché (Juventus, Borussia Dortmund, Olympique lyonnais, Galatasaray, Ajax, etc.). Son calcul intégrera des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le monde de la durabilité applaudit. «C’est très intéressant, car le football, par sa popularité, touche beaucoup d’enjeux ESG, explique Antoine Mach, directeur de l’agence de notation Covalence. Cela concerne aussi bien la lutte contre le racisme et les discriminations que le fair-play sportif mais aussi financier.»