Ces dernières semaines, le sport était sur le devant de la scène, que ce soit au travers des grands événements sportifs (Champions League de football, Roland-Garros, Tour de Suisse, etc.), des grandes fêtes populaires (20 KM de Lausanne, Fête cantonale de gymnastique), des finales de championnats (Vevey Basket, Nyon Basket féminin, Coupe vaudoise de football, Coupe de Suisse de rugby) ou encore de l’initiative «Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse!» lancée le 18 mars dernier.

Le Grand Conseil s’est d’ailleurs régulièrement penché sur la politique sportive vaudoise lors de ces deux dernières années. Il a été plusieurs fois question d’infrastructures, d’éducation physique et sportive, de sport associatif, de sport féminin ou encore de sport-santé.

«L’évolution de notre mode de vie tend à réduire nos activités physiques et sportives, notamment chez les enfants et adolescents.»

Il faut souligner que l’évolution de notre mode de vie tend à réduire nos activités physiques et sportives, notamment chez les enfants et adolescents dont le taux de sédentarité est trop élevé. Le développement moteur des plus jeunes commence aussi à questionner certains scientifiques. Ces deux éléments mis ensemble ne peuvent qu’alarmer le monde politique.

Si le sport a des effets bénéfiques pour la santé, véhicule de belles valeurs, favorise la cohésion sociale et facilite l’intégration, des problèmes peuvent parfois aussi y être liés (violence, harcèlement, homophobie, dopage, etc.), à l’image de notre société. De nombreux enjeux sociétaux entourent donc le sport et l’activité physique pour l’avenir.

Avec ses 180’000 membres, le sport associatif vaudois est un domaine où il existe un potentiel d’action important, que ce soit en termes de santé publique ou de cohésion sociale.

La très grande majorité des structures sportives actuelles est toutefois gérée par des bénévoles. C’est aussi le cas des activités offertes à la population. Par ailleurs, au-delà du fait de pratiquer la discipline concernée, les monitrices et moniteurs, les dirigeantes et dirigeants se doivent à présent d’être des éducateurs ou éducatrices, des psychologues, des nutritionnistes, des pédagogues, des managers, etc. Les attentes de la société ne semblent plus en adéquation avec le modèle sportif promu.

Pour une action globale

À l’exception du cadre scolaire et des manifestations internationales, le sport reste cependant un domaine peu intégré dans les réflexions du gouvernement. Il est temps que cela évolue et que l’on développe une politique sportive cantonale globale en mettant autour de la table représentantes et représentants du sport associatif, du sport handicap, de la santé, des Communes et du Canton.

Pour ce faire, il est nécessaire de revoir les missions de la loi et d’assurer un financement approprié pour les mener à bien. Débloquer des fonds pour le sport, c’est réaliser un investissement d’avenir en faveur de la santé publique et de la cohésion sociale. L’initiative «Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse!» tombe de fait à point nommé.

