France – Invité par Paris, Alain Berset appelle à dépasser les frontières Emmanuel Macron a invité le conseiller fédéral Alain Berset à la cérémonie officielle du 14 juillet pour remercier la Suisse d’avoir accueilli 52 patients malades du coronavirus ce printemps.

Le président français Emmanuel Macron a invité les ministres de la santé de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Autriche et du Luxembourg pour l’aide que ces pays ont apportée aux malades français atteints par le Covid-19. KEYSTONE/EPA/LUDOVIC MARIN

Le conseiller fédéral Alain Berset a appelé mardi à aller au-delà des frontières pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Il était l’invité du président Emmanuel Macron à la cérémonie officielle du 14 juillet.

Le président français a remercié la Suisse pour avoir accueilli une cinquantaine de patients français. M. Berset était invité avec les ministres de la Santé allemand, autrichien et luxembourgeois. Ces trois pays avaient aussi accueilli des malades français.

«Le virus ne s’est pas arrêté aux frontières. Et nous non plus, a affirmé le chef du Département de l’Intérieur à Paris lors d’un déjeuner organisé par son homologue français, Olivier Véran. «Nous avons été en mesure de les dépasser», a-t-il assuré.

M. Berset s’est rendu au ministère de la Santé après avoir participé à la cérémonie officielle sur la Place de la Concorde aux côtés du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a invité le conseiller fédéral pour remercier la Suisse d’avoir accueilli 52 patients malades du coronavirus ce printemps. Ils furent accueillis dans les hôpitaux de 15 cantons. L’épidémie avait frappé avec force le sud de l’Alsace.

«Cette crise nous a rapprochés», a assuré le conseiller fédéral dans une déclaration à l’occasion du déjeuner. Il a estimé que cette rencontre à Paris «consolidait les collaborations de ces derniers mois». Il a appelé à améliorer «sans cesse ce processus».

