Droits humains

Malcolm Bidali, l’agent de sécurité kényan qui a dénoncé les conditions de travail au Qatar avant la Coupe du monde de football (20 novembre-18 décembre), s’inquiète de la situation «quand les caméras, les journalistes et les fans seront partis». «Il ne restera plus que les travailleurs et leurs employeurs et ce sera encore plus dur de faire respecter les lois existantes», a-t-il estimé dans un entretien accordé à l’AFP, ajoutant qu’il «espère (se) tromper».